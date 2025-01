Drogas apreendidas no Condomínio Morada do Bracuí - Divulgação/Disque Denúncia

Drogas apreendidas no Condomínio Morada do BracuíDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 26/01/2025 09:31

Angra dos Reis - Policiais Militares do Serviço Reservado do 33º BPM, com informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), prenderam nesse sábado (25), o traficante conhecido como Pedro, vulgo PL – Paulista, que atuava na comunidade do condomínio popular Morada Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde.

Com PL foram apreendidos: 37 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, 12 tiras de maconha, seis tabletes pequenos de maconha, quatro comprimidos de ecstasy e três sacolés de Skank.



Segundo os agentes, após informações do canal Disque Denúncia de que havia bandidos traficando na localidade, os agentes da P2 foram checar a informação. Ao chegar no condomínio popular, local indicado, observaram um homem de camisa azul e bermuda realizando venda de drogas. Logo o alvo se sentiu ameaçado com a presença dos policiais e tentou fugir, lançando uma sacola preta dentro de um terreno baldio. A fuga foi frustrada.

O homem foi capturado, pela equipe do serviço reservado que identificou o traficante como Pedro, vulgo PL – Paulista e, durante revista pessoal, encontrou um maço de cigarro, quatro pinos de cocaína e duas pedras de crack, no bolso da bermuda, além das drogas lançadas por ele dentro de uma mochila no terreno baldio.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem, recolheram as drogas e procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. PL foi autuado por tráfico de drogas.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.