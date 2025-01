Deputada estadual Célia Jordão (PL) - Divulgação/Assessoria deputada

Publicado 29/01/2025 12:06

Costa Verde - As cidades costeiras do Rio de Janeiro poderão ser contempladas com uma nova iniciativa, o Programa de Desenvolvimento e Incentivo às Cidades Litorâneas, como estabelece o Projeto de Lei Nº 4273/2024, de autoria da deputada Célia Jordão (PL). O objetivo é integrar tecnologias inovadoras ao desenvolvimento urbano sustentável dos município de Angra, Paraty e Mangaratiba, na costa verde, melhorando a qualidade de vida da população e fortalecendo a economia do mar.



Segundo a deputada, a justifica é que as cidades do litoral enfrentam desafios específicos, como a vulnerabilidade às mudanças climáticas, a pressão sobre os recursos naturais e a necessidade de diversificar suas economias.

-Por isso, a adoção de tecnologias inteligentes se apresenta como uma solução eficaz para monitorar e gerir os impactos ambientais, otimizar a eficiência energética e garantir uma gestão mais participativa e transparente - defendeu.



O novo Programa poderá promover ainda ações como o monitoramento ambiental, para fazer a gestão eficiente dos recursos naturais nas áreas costeiras, e a gestão sustentável de resíduos sólidos e líquidos, visando minimizar impactos ambientais. Além disso, a proposta prevê inovações na Economia do Mar, considerada setor estratégico para o Estado do Rio.



- O Projeto de Lei propõe um modelo de desenvolvimento que equilibra inovação, crescimento econômico e responsabilidade ambiental, contribuindo para um futuro mais sustentável e próspero para o Rio de Janeiro - concluiu Célia Jordão.



O projeto legislativo tramita entre as Comissões da Alerj, e depois seguirá para votação em Plenário.