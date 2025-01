Nesta imagem já aparece uma substância, pouco mais escura no meio da espuma - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 29/01/2025 20:56

Angra dos Reis - Uma imagem no mar em Angra dos Reis, na costa verde, após o temporal que caiu na tarde desta quarta-feira(29), na região, chamou atenção de trabalhadores e da população. Uma espuma semelhante a um creme, cobriu totalmente a água do mar, próximo a Marina Verolme, localizada em Jacuecanga.

A espuma parecia um mingau, e a agitação da água do mar com o temporal espalhou ainda mais a espuma. Não se sabe ainda se é um fenômeno natural ou causado por poluição ao meio ambiente.

O mar verde foi tomado pela espuma parecida como um mingau Divulgação/reprodução rede social

A espuma com as mesmas características, chamou atenção das autoridades e dos banhistas, nesse final de semana, em Paraty. O município vizinho solicitou ao INEA a análise da água para saber a origem da espuma misteriosa.

A prefeitura de Angra ainda não se posicionou oficialmente sobre o ocorrido, lembrando que no ano passado foi registrado o aparecimento de espumas no mar, em praias da Ilha Grande, e em alguns bairros do continente. Na ocasião a prefeitura informou, através de laudos emitidos por órgãos ambientais, que se tratava de um fenômeno natural gerado por algas marinhas.