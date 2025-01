Na foto a pista molhada pode ter contribuído para a colisão entre os veículos - Divulgação/Reprodução rede social

Na foto a pista molhada pode ter contribuído para a colisão entre os veículosDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 29/01/2025 20:18

Angra dos Reis - Um engavetamento no início da noite desta quarta-feira (29), na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Gamboa do Belém, sentido São Paulo, envolvendo dois veículos e uma moto, deixou duas pessoas feridas. As vítimas foram socorridas em estado moderado e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba. CCR, Corpo de Bombeiros e PRF estavam no local.

No momento do acidente chovia forte na região. O temporal típico de verão caiu no final da tarde, por volta das 17h30. Até o momento não se tem informações sobre ocorrências graves por conta do temporal. A chuva continua com menos intensidade.

O trânsito no local foi desviado pelo acostamento. Não houve necessidade de interromper o fluxo de veículos, que seguiu sinalizado pelas equipes de socorro e com lentidão. Neste momento flui normalmente.

No acidente de ontem, a frente do carro que subiu no meio, ficou destruída Divulgação/reprodução rede social

Colisão na Rio-Santos, próximo ao Frade

Outro acidente foi registrado, na rodovia Rio-Santos, nessa terça-feira,(28), no km 503 no bairro Frade, sentido Paraty, envolvendo dois veículos. Duas pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local, e liberadas.