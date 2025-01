Bombeiros no combate as chamas ao ônibus na Rio-Santos - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 30/01/2025 09:53 | Atualizado 30/01/2025 12:16

Angra dos Reis - Incêndio em um ônibus fechou a Rio-Santos, na altura de Garatucaia, em Angra dos Reis, na noite dessa quarta-feira (29). As duas vias sentido Rio/São Paulo, tiveram o fluxo de carros interrompido. Apenas o motorista estava no veículo que nada sofreu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, PRF e CCR RioSP no local.

Não se sabe o que teria provocado o incêndio controlado pelos Bombeiros, após meia hora de combate as chamas. A pista foi liberada e o trânsito fluiu normalmente, sem retenção. Segundo informação extraoficial, de motoristas que passavam no local, o ônibus era escolar.