Deputada estadual Célia Jordão, PL, exibe na tela do celular o novo sistema de alerta Cell BroadcastDivulgação/Assessoria deputada

Publicado 31/01/2025 13:02

Angra dos Reis - Utilizado em outros países do mundo, o sistema Cell Broadcast, foi inaugurado nessa quarta-feira (29) no Rio, um avanço diante das ações que promovem o toque de sirenes em áreas de risco e o tradicional envio de SMS da Defesa Civil. Angra dos Reis, na costa verde do estado disponibiliza de mais uma ferramenta de alerta.



A nova ferramenta é essencial para minimizar os efeitos de desastres naturais, o sistema é feito por geolocalização, chegando a moradores, turistas e a todas as pessoas que estiverem passando pela região de risco. O alerta não demanda cadastro prévio do usuário, nem boa qualidade da rede de internet. É emitido um alarme sonoro com uma mensagem, que aparece em tela cheia e exige a interação do usuário para ser apagada do celular. O que dá a garantia de que o morador ou turista recebeu a informação.



A iniciativa de implementação do sistema, Cell Broadcast, é de competência estadual e foi estabelecido na Lei 9.740/2022, de autoria da deputada Célia Jordão. No ano passado, em agosto, o sistema foi testado em diversas cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, os municípios que realizaram os testes foram Petrópolis e Angra dos Reis.



“Desde a sanção da minha lei, acompanhei a implementação do sistema. Fico muito satisfeita em saber que o serviço está funcionando e que agora chega a outras cidades brasileiras. Nosso objetivo segue um só: ajudar a salvar vidas”, afirmou a deputada.

A região durante o final de semana continua em estado de observação, por conta da previsão de altos índices pluviométricos, podendo chegar a 300 mm, do acumulado até domingo. A sexta-feira, segue com nuvens carregadas, o tempo está nublado, com previsão de chuva a qualquer hora.



Até o final de 2025, o sistema, regulamentado pela Anatel e implementado pelo Governo Federal, deverá estar disponível em todo o país.

WhatsApp

A Defesa Civil de Angra disponibiliza informações pelo WhatsApp. Para receber basta mandar um "oi" para o número ( 61- 2034-4611) e se cadastrar. O serviço é gratuito.