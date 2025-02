Encerramento da colônia de férias da costa verde - Divulgação

Publicado 04/02/2025 16:33

Costa verde - Mais de 150 crianças e adolescentes de Angra, Ilha Grande, Paraty e Mangaratiba, participaram, hoje (31), do encerramento da maior colônia de férias da América Latina, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o SESC. Foram 5 mil inscritos no estado.

Os participantes finalizaram o evento com simulações sobre salvamento no mar, conceito da importância de preservar o Meio Ambiente, e ainda, foram premiados pela participação nesses 21 dias de atividades ao ar livre, reunindo diversão e aprendizado.

Cerca de 5 mil crianças e jovens foram inscritos neste ano em todo Estado, para as atividades Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick , de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. As crianças receberam das mãos dos oficiais certificados e medalhas de participação.

Em Angra, o palco foi a Praia Grande, onde mais de 80 participantes, entre crianças e adolescentes, de 7 e 17 anos marcaram presença. Na Ilha Grande foram 25, na Praia do Saco em Mangaratiba, 46 e Paraty. Cada participante recebeu um kit do SESC, com sacola, boné e blusa do projeto Botinho 2025.

A ação é referência nacional e internacional na formação de jovens cidadãos mais conscientes. As atividades aconteceram das 8h às 11h e contavam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros e conservação ambiental. O trabalho é direcionado, visando à interação social e à prevenção a afogamentos.



-O Botinho é um projeto que salva vidas! É uma ação focada na formação das novas gerações. As crianças e os jovens aprendem e compartilham o conhecimento em casa, com seus amigos e familiares. São multiplicadores da nossa mensagem de prevenção a afogamentos e preservação da natureza - afirma o coronel Tarciso Salles, secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.



O projeto contribui para o desenvolvimento de cidadãos mais responsáveis.



-Para o SESC RJ, apoiar o Projeto Botinho é um compromisso que converge diretamente com nossos valores e objetivos institucionais. A disciplina e os valores transmitidos nesse projeto refletem o que acreditamos ser fundamental para uma sociedade mais próspera. É uma honra colaborar com iniciativas que transformam vidas e contribuem para o bem-estar das comunidades - diz Antônio Florêncio de Queiroz Junior, presidente do SESC RJ.