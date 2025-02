Preso pela P2 no Morro das Velhas - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 04/02/2025 16:49 | Atualizado 04/02/2025 16:50

Angra dos Reis - Fim das férias para o foragido da justiça desde o “saidão de Natal” em dezembro do ano passado, e não retornou ao sistema penitenciário. Fernando Evaristo da Conceição, foi preso nessa segunda-feira (03) por policiais militares do serviço reservado do 33º BPM, em Angra dos Reis, na Costa Verde, após informação recebida pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre seu paradeiro.



De acordo com a equipe da P2, Fernando foi encontrado em uma residência localizada na Rua Parati, no Morro das Velhas, na Japuíba, ao lado da esposa, e não ofereceu resistência. Vale salientar que no dia 31 de janeiro, as informações do Disque Denúncia mencionavam o endereço onde o traficante estaria escondido, porém, naquele dia, após diligência, os militares não conseguiram encontrá-lo.

Contra Fernando Evaristo da Conceição, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena de 17 anos de prisão, sendo que o mesmo havia cumprido seis, antes de fugir e não retornar mais. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

