Um dos alvos da operação contra o tráfico de drogas preso chegando a 166ª DPDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 06/02/2025 18:58 | Atualizado 06/02/2025 19:41

Angra dos Reis - Na operação "Cariocão", desencadeada pela Polícia Civil, nos morros da cidade, contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis, na costa verde, mais seis mandados de prisão, foram cumpridos, nesta quinta-feira (6), no morro do Santo Antônio, centro, no bairro Banqueta e no interior da indústria naval, no bairro Jacuecanga. Segundo informações dos agentes envolvidos na operação, dos dez mandados, oito já foram cumpridos e dois continuam em aberto.

Os irmãos presos no morro do Santo Antônio na operação Cariocão Divulgação/ Polícia Civil

A operação é coordenada pelo delegado titular da 166ª DP, Roberto Ramos, que no registro da ocorrência relata a "existência de uma estrutura criminosa ativa que opera o tráfico de drogas nessas comunidades, tendo como centro, principal , o Morro da Carioca, com braços para os demais morros do centro da cidade e próximos ao centro; ( Caixa DÁgua, Santo Antônio 1 e 2, Abel, Glórias 1 e 2, Fortaleza, Carmo, Sapinhatubas 1, 2 e 3)".

Policiais do serviço de inteligência já vinham monitorando os criminosos. Na operação de hoje, foram presos Marcos Vinícius de Andrade Costa, que estava trabalhando de mototaxista no centro da cidade, quando foi surpreendido pelos policiais e Artieri Mendes Affonso de Souza, estava trabalhando dentro da empresa Kepell Fells. Os policiais tiveram que usar equipamentos de proteção individual (EPI), para acessar a área de solda da empresa, com um calor de mais 37 graus e sensação térmica nas casas dos 40 graus, para efetuar a prisão, além dos irmãos, uma mulher de 26 anos e um jovem de 21 anos, encontrados no morro do Santo Antônio, próximo ao Bicão, onde segundo informações funciona uma boca de fumo, em uma igreja desativada com o temporal de 2010 e os outros dois na Banqueta.

Os presos foram encaminhados à 166ª DP, autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. A operação Cariocão, de asfixia ao tráfico de drogas continua em Angra dos Reis.