Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/02/2025 21:29

Angra dos Reis - Um homem, (57) anos, foi preso nessa terça-feira (4) acusado de abuso sexual contra uma criança de 9 anos em Angra dos Reis, na costa verde. A prisão foi efetuada no Morro do Perez, onde teria ocorrido o crime, no ano passado. Quem denunciou o criminoso à Delegacia Especializada da Mulher, Deam, foi a avó da vítima.

O homem foi encontrado pelos policiais na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no Morro do Perez e encaminhado à Delegacia.



Segundo a Deam, a avó dela fez a denúncia no ano passado, quando foi informada pela neta sobre o estupro.



Em depoimento, ela disse "que o homem, que trabalhava como pedreiro, estava realizando um serviço na casa da mãe da vítima. Na ocasião, ele teria ficado sozinho com a criança e aproveitou a situação para acariciar as partes íntimas dela, além de pedir para a menina segurar o órgão genital dele".



A avó foi até a Delegacia Especializada e fez a denúncia. O caso vinha sendo investigado. Ainda de acordo com a Deam, a partir de um inquérito apresentado à Justiça, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis no último dia 28 contra o suspeito. De posse do documento os policiais encontraram o criminoso e deram voz de prisão. O homem não reagiu e foi levado à Deam, está à disposição da justiça.