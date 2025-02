Jonathan foi encaminhado ao sistema prisional no estado - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/02/2025 12:45 | Atualizado 05/02/2025 12:45

Angra dos Reis - Policiais da 166ª DP coordenados pelo delegado titular Roberto Ramos, prenderam no último final de semana Jhonatan do Nascimento Elias, vulgo “Cabeça”, pelo crime de estelionato. Ele já estava sendo procurado pela polícia, que investigava crimes patrimoniais em Angra. Após mandado de prisão expedido pela Justiça, o suspeito foi capturado.



Segundo o delegado, "Jhonatan é um estelionatário que vinha causando danos ao comércio da cidade, em especial aos relacionados a compra e venda de carros. Ele captava clientes que queriam vender seus veículo, realizava as vendas, financiamento entre outros sem o consentimento do proprietário/vítima e não repassava as quantias adquiridas nas negociações".