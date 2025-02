Da esquerda para direita, prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, de Itaguaí ( interino) Haroldo Jesus, Cláudio Ferreti, Angra dos Reis, Luiz Cláudio, Mangaratiba e o secretário de Turismo de Paraty, Eduardo Calegário Mello - Divulgação/ reprodução prefeitura de Paraty

Publicado 06/02/2025 21:49 | Atualizado 06/02/2025 22:01

Costa verde - Os prefeitos das cidades da Costa Verde deram um passo importante para o fortalecimento do turismo regional, na tarde dessa terça-feira (4), após assinarem o Protocolo de Intenções do Consórcio de Turismo da Costa Verde. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de Itaguaí e reuniu os prefeitos de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti; Itaguaí, Haroldo Jesus; Mangaratiba, Luiz Cláudio Ribeiro; e Rio Claro, Babton Biondi, e o secretário de Turismo de Paraty, Eduardo Mello, que representou o município.



Liderado por Angra, o objetivo do consórcio é integrar os destinos e fazer com que o turista aumente o tempo de permanência na região. A iniciativa busca trabalhar a Costa Verde como um só produto, principalmente, fora do país. Essa união também tem como objetivos o ganho de força política e a possibilidade de atrair novos investidores.



Durante a reunião, os participantes destacaram que a colaboração entre as cidades não se restringe ao turismo, mas também à busca de avanços em diferentes setores públicos, como a geração de empregos e o fortalecimento do comércio, todos frutos de um turismo bem desenvolvido e unido.



- Vamos fortalecer o turismo nacionalmente, mas também posicionar a região no mercado internacional, atraindo mais investimentos e ampliando as oportunidades para o setor. Juntos, faremos da Costa Verde um destino para o Brasil e para o mundo. Vamos avançar cada vez mais no turismo e, consequentemente, na empregabilidade, comércio e diversos outros setores da nossa região – destacou o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti.



Os gestores reforçaram a importância do trabalho conjunto entre as prefeituras da região para fortalecer o turismo como uma atividade econômica estratégica. A cooperação entre os municípios permitirá a criação de ações integradas para atrair mais visitantes e consolidar a Costa Verde como um dos principais destinos turísticos.





Em breve, o projeto será apresentado ao Governo Federal, em Brasília, visando apoio institucional e de recursos para impulsionar o turismo na Costa Verde.



- A assinatura do Protocolo de Intenções do Consórcio de Turismo da Costa Verde é um passo fundamental para impactar toda cadeia de turismo na região. Vamos levar essa iniciativa ao Ministério do Turismo para captar investimentos e ampliar as oportunidades no setor, fortalecendo a Costa Verde como um dos principais destinos do país. A união dos municípios viabiliza políticas e ações conjuntas para fortalecer o turismo, principal vocação da Costa Verde – destacou Rodrigo Gouvea, Secretário de Parcerias e Inovação Tecnológica de Angra dos Reis.





Na próxima semana está previsto um Encontro Nacional dos Prefeitos, em Brasília, na ocasião o tema sobre a criação do Consórcio estará em pauta com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Os prefeitos vão buscar apoio com o Governo Federal para alavancar o setor na região. A criação do Consórcio será encaminhada as Câmaras municipais.