Assentos "rosa" exclusivos para mulheres, atrás do motorista - Divulgação/PMAR

Assentos "rosa" exclusivos para mulheres, atrás do motoristaDivulgação/PMAR

Publicado 06/02/2025 20:30

Angra dos Reis - Com objetivo de proporcionar mais segurança e conforto às usuárias, os ônibus municipais que circulam em Angra dos Reis, na costa verde, estão com dois assentos exclusivos para as mulheres, na cor rosa. São os assentos individuais virados no sentido contrário aos demais, localizados na frente e conhecidos como “assento frente a frente”.

A ideia é garantir que a classe feminina possa viajar com segurança, principalmente, durante os horários de pico, quando é constatado super lotação no transporte coletivo. As mulheres se sentem ainda mais constrangidas e desconfortáveis quando estão frente à frente com usuário do sexo masculino. `Por isso a escolha dessas duas poltronas.



Ao todo são 45 ônibus que possuem assentos individuais na frente do veículo e segundo a empresa já estão sendo preparados com essa identificação. Serão afixados nos veículos das linhas municipais, cartazes informativos sobre os bancos exclusivos às mulheres.