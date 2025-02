Apreensão na comunidade do Campo Belo - Divulgação/PCERJ

Publicado 12/02/2025 23:16

Angra dos Reis - Dois homens, de 30 e 23 anos, foram presos, nesta quarta-feira (12), na comunidade do Campo Belo, em Angra dos Reis, na costa verde, após troca de tiros com a polícia. A dupla foi detida na operação contra o tráfico de drogas na cidade.

Segundo a Polícia Civil, quando os agentes entraram na comunidade foram recebidos a tiros e revidaram, mas não houve registro de pessoas feridas. No local da abordagem havia uma mesa montada para a comercialização de drogas. Foram apreendidos mais de 100 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e um caderno com a contabilidade do tráfico.

Os dois homens foram presos e levados à 166ª DP, e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.