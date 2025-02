Drogas apreendidas na comunidade do Vai Quem Quer - Divulgação/Polícia Civil

Drogas apreendidas na comunidade do Vai Quem QuerDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/02/2025 23:15 | Atualizado 11/02/2025 23:15

Angra dos Reis - Policiais da 166ª DP coordenados pelos delegados Roberto Ramos e Paulo Moreno, prenderam nesta terça-feira (11), um casal de namorado, durante uma ação contra o tráfico de drogas, em Angra dos Reis, na costa verde. A ação foi no morro do Vai Quem Quer, no bairro da Monsuaba.

Durante as investigações os policiais descobriram que chegaria uma remessa suspeita de insumos de drogas da favela da Maré, no Rio, para uma farmácia na cidade de Angra dos Reis, na costa verde, motivo pelo qual foi efetivada ação de campana. Espalhados pela comunidade os policiais visualizaram a entrega dos Correios à uma mulher, identificada como Fátima Estevão Monteiro.



Na abordagem policial Fátima disse que o material era de seu namorado identificado por Felipe Dias das Chagas. Na "encomenda" cheirinho da loló" e pequenas embalagens inclusive para cocaína.



A equipe policial seguiu para a comunidade, do Morro Do Vai Quem Quer, e abordou Felipe que confirmou ser sua a encomenda apreendida e que também tinha drogas escondidas na mata.



A operação contou com cão farejador, a cadela Akira que localizou na área de mata, com precisão, o local em que estavam escondidos tonéis plásticos com materiais entorpecentes e instrumentos bélicos. O homem se mostrou confuso na hora de indicar o local aos policiais.



Foram apreendidos 84 munições, 4 carregadores de pistola, 1 arma de fogo tipo pistola , 159 pinos de cacaína, 5 galões de loló e uma caixa de chiclete Babaloo (esse último usado para aromatizar a loló).



O casal de namorado preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi encaminhado à 166ª DP ( Angra) e está à disposição da Justiça.