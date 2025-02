Presidente Lula em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 16/02/2025 13:26 | Atualizado 16/02/2025 13:27

Angra dos Reis - Uma mobilização da força de segurança por terra e mar, neste final de semana, chama atenção da população e turistas em Angra dos Reis, na costa verde. Todo aparato é para garantir a segurança do presidente Lula, que estará nesta segunda-feira (17), participando da cerimônia de retomada da indústria naval e offshore brasileira, no Terminal de Angra, Tebig, localizado na Rodovia Governador Mário Covas, KM 471.

Na comitiva presidencial estarão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

No mesmo dia no Tebig será realizada a "Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira", iniciativa da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia, com a participação de representantes do setor.