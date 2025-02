Os dois homens foram presos em flagrante próximo ao local do crime - Divulgação/PM

Os dois homens foram presos em flagrante próximo ao local do crimeDivulgação/PM

Publicado 23/02/2025 18:05

Angra dos Reis - Domingo de terror para moradores do morro da Fortaleza, no centro de Angra dos Reis. Dois jovens da comunidade foram assassinados a facadas, quando voltava para casa na madrugada de hoje (23). Segundo informações de populares e amigos das famílias, Pedro Henrique da Conceição e Thallysson Reis da Silva, ambos de 23 anos, foram brutalmente atacados por golpes de faca, por um susposto casal, e não resistiram aos ferimentos.

O SAMU foi acionado para o local da ocorrência, no acesso ao morro pela Praia do Anil, mas ao chegar no local a equipe constatou o óbito. A Polícia Militar foi acionada e segundo informações colhidas no local por testemunhas, o casal suspeito do crime, estava sentado a uma mesa de bar, nas proximidades da Praia do Anil e foram presos pelos agentes, após o crime. "Esses dois homens, na verdade um casal, são vistos sempre por aqui" - disse uma jovem de 20 anos que preferiu não se identificar.

Levados para 166ª DP, os dois homens friamente confessaram o crime. O motivo não foi revelado. Há informações de populares no local de que houve uma discussão entre o casal e as vítimas, a princípio abordadas em um assalto pelos agressores. Autuados em flagrante, os dois homens vão responder pelo crime e estão à disposição da Justiça. A Polícia investiga o caso.