Delegado titular da 166ª DP, Marcos Ramos (C) ladeado pelo secretário de Segurança Douglas Barbosa (segundo à esquerda) e o prefeito Cláudio Ferreti ( terceiro à direita) - Divulgação/PMAR

Publicado 26/02/2025 23:24 | Atualizado 26/02/2025 23:49

Angra dos Reis - Angra dos Reis já está respirando carnaval e a segurança pública será um dos pilares do evento. Em reunião realizada na tarde de hoje (26), o prefeito Cláudio Ferreti, a comandante do 33º BPM, tenente-coronel Amanda Neves, o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, e o secretário de Ordem Pública, Fabrício Carraro, reforçaram o compromisso de garantir um Carnaval seguro.

A comandante do 33º BPM confirmou a presença da Polícia Militar a partir desta quarta-feira (26), nos blocos que desfilarão pelas ruas da cidade e destacou que o município contará com o apoio de tropas externas para reforçar a segurança.



— Hoje já iniciamos a atuação nos blocos carnavalescos. Além do nosso efetivo local, teremos o apoio do comando intermediário, que está enviando mais policiais para garantir a segurança em todos os eventos — ressaltou a tenente-coronel.



No fim da tarde, houve uma reunião com o delegado da Polícia Civil, Roberto Ramos, e o comissário de polícia, Fausto Curi Vitari Júnior, para discutir políticas públicas voltadas à segurança da cidade. O delegado reafirmou o compromisso da Polícia Civil em intensificar as ações de segurança e contribuir para a sensação de ordem e proteção.



"Estamos à disposição da população de Angra dos Reis e trabalharemos duro para aprimorar a segurança na região, especialmente durante o Carnaval"



O secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, ressaltou que diversas medidas serão adotadas para coibir possíveis incidentes e proporcionar tranquilidade aos foliões.



"Entre as ações previstas estão a ampliação da presença policial nas ruas, bloqueios estratégicos e fiscalização rigorosa para evitar excessos " .



Durante os encontros, o prefeito destacou a importância da articulação entre os órgãos públicos.



— Estamos aqui trabalhando para tornar nossa cidade cada vez mais segura, definindo políticas públicas e ações efetivas para garantir um Carnaval seguro, com paz e diversão. Venham para Angra dos Reis! Teremos o melhor e maior Carnaval de rua do interior do Estado do Rio de Janeiro, com segurança para todos — afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.



Angra CARNAVAL 2025



Angra é considerada a cidade do interior do estado com o melhor carnaval de rua. A folia contará com 80 blocos desfilando por diversos pontos da cidade, além de shows na Praia do Anil e apresentações musicais em sete bairros, durante od sete dias de folia. A prefeitura abriu a programação, nesta quarta-feira (26), com desfiles de blocos acontecendo de dia e à noite, em ritmos que vão do samba ao rock, sem deixar de lado as tradicionais marchinhas. A programação segue até terça-feira (4), garantindo dias de muita animação.



Para fomentar o Carnaval e incentivar os blocos de rua, a Prefeitura, por meio da TurisAngra, destinou R$ 381.700,00 em apoio cultural. O valor foi dividido entre 61 agremiações que se inscreveram por meio de um credenciamento, fortalecendo ainda mais a festa no município.



Programação de quarta e quinta-feira

Programação dos blocos de carnaval Divulgação/PMAR

Um pouco do Bloco Feliz Idade

Um dos quatro blocos que desfilaram nesta quarta - feira, abrindo a programação do Carnaval em Angra. O bloco exaltou um dos grandes poetas, escritores e também jornalista Brasil dos Reis, que faleceu perto de completar 80 anos. O Bloco Feliz Idade já percorrer as ruas da cidade levando muita animação e alegria, há 22 anos, e neste ano vai trazer à lembrança dos foliões um samba de 1975, ano da morte de Brasil dos Reis, e na ocasião um grupo de compositores escreveu a letra "Samba do Poeta".

Todos eram integrantes do conhecido grupo Participação, que fez sucesso nos carnavais em Angra nos anos de 1970 e 1980. A agremiação abriu oficialmente o pré-carnaval em Angra dos Reis, no calendário de desfiles de blocos.



Samba do Poeta

Escrito em 1975, ano do falecimento de Brasil dos Reis

Autores: Rui Reis, Max Villela, Luizinho, Quirino, Tião do Cavaco, Jorge Tavares, Walter Rodrigues, Márcio Monteiro e Marcos Monteiro



Descansa um poeta

Amigo velho camarada...

Descansa que hoje eu canto em ré menor

Descansa nessa terra que amou

Viveu, sofreu, lutou...

Marcou em toda gente a poesia

Como marca o mar, o luar a ardentia



Descansa meu poeta

Velho amigo e companheiro

Poeta que se fez

Muito obrigado e jamais te esquecerei

Meu mestre foste rei

Lembro teus versos

E teu nome exaltarei

Brasil dos Reis!