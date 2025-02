Cais do Abraão, na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

26/02/2025

Angra dos Reis - Com a chegada do Carnaval Angra dos Reis registra um aumento no fluxo de turistas na cidade, com uma taxa de ocupação de mais de 90%. A expectativa é que até o final de semana chega a 100%. Nas ruas, praias, restaurantes e hotéis a movimentação é grande e como, nesta época ddo ano, a população dobra, consequentemente a demanda por serviços de emergência também aumenta. Por isso, todos precisam estar atentos sobre quais unidades e serviços de emergência procurar em casos de necessidade durante o feriado prolongado.

Neste Carnaval, os Serviços de Pronto Atendimento (SPA), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPA Infantil), o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e o Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) funcionarão 24 horas. Já as Estratégias de Saúde da Família (ESF) atenderão até sexta-feira, 28 de fevereiro, das 7h às 18h, com retomada das atividades na quinta-feira, 6 de março. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) e os Centros de Especialidades Médicas (CEM) também funcionarão até sexta-feira, 28 de fevereiro, das 7h às 19h, retornando no dia 6 de março.

Confira a lista das unidades 24 horas:

SPA Centro: Avenida Júlio Maria, nº 100, Centro - UPA Pediátrica Agda Maria: Rua Francelino Alves de Lima, s/nº, Japuiba - SPA Jacuecanga: Rua Doce Angra, s/nº, Jacuecanga - SPA Frade: Rua Boa Esperança, s/nº, Frade - SPA Parque Mambucaba: Travessa Ivan Nunes, s/n°, Parque Mambucaba - SPA Abraão: Rua Getúlio Vargas, s/n º, Vila do Abraão - Unidade Mista Provetá (ESF/SPA): Travessa Nobre, Provetá

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

Além das unidades de saúde, é fundamental saber quais serviços de emergência acionar caso necessário. Na Ilha Grande, por exemplo, muitos atendimentos são realizados por meio de transporte marítimo, o que torna ainda mais importante identificar corretamente o serviço adequado para cada situação. Sendo assim, conhecer qual assistência solicitar é fundamental para um atendimento mais rápido e eficaz.

- Durante o Carnaval, é essencial que a população saiba quais serviços de emergência acionar para garantir um atendimento rápido e eficaz. Na Ilha Grande, onde muitos atendimentos dependem de transporte marítimo, o tempo de deslocamento pode ser maior. Por isso, é importante que moradores e turistas acionem corretamente o SAMU para emergências médicas, o Corpo de Bombeiros para resgates e incêndios, a Polícia Militar para segurança e a Defesa Civil para desastres naturais – afirmou Nicolas Soares, superintendente de Atenção à Saúde.

Em Angra, tanto no continente quanto na Ilha Grande, os seguintes serviços também estarão funcionando 24 horas nos feriados e, quando necessários, devem ser solicitados nos seguintes casos:

SAMU (192) – Suspeita de AVC ou infartos; falta de ar intensa e crises respiratórias severas; surtos psiquiátricos, convulsões e desmaios prolongados; acidentes domésticos graves, como quedas e queimaduras; tentativas de suicídio; paradas cardiorrespiratórias e hemorragias intensas

Bombeiros Militares (193) – Combate a incêndios urbanos, florestais e industriais; acidentes graves (apoio do SAMU) ; resgate de vítimas presas em ferragens de acidentes de trânsito; salvamento em altura (pessoas presas em prédios, torres, encostas); resgate em locais de difícil acesso, como matas e cavernas; salvamento aquático (afogamentos, desaparecimento no mar, rios e lagos); vazamentos de gás e produtos químicos perigosos e captura e remoção de animais em risco ou que ofereçam perigo à população.

Defesa Civil (199) - Deslizamento de terra; risco estrutural em residências e estabelecimentos; alagamentos severos e atendimento a desastres naturais, como temporais e vendavais.

Polícia Militar (190) - Atendimento a ocorrências de crimes como furtos, roubos, agressões e homicídios; apoio em casos de violência doméstica e familiar; abordagens a suspeitos e patrulhamento ostensivo; controle de tumultos e distúrbios públicos; apreensão de armas, drogas e recuperação de veículos roubados.