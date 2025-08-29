Presidente da Comissão da Indústria Naval na Alerj, deputada Célia Jordão (E) conduzindo as discussões no fórum de debateDivulgação/Assessoria Deputada
A presidente da Comissão da Indústria Naval, Offshore e Petróleo e Gás da Alerj, a deputada Célia Jordão (PL) considera que as discussões são essenciais para a economia fluminense.
- A participação dos estaleiros na construção do planejamento estratégico é essencial. O Estado não poderia construir um projeto sem essa escuta. Somente dessa forma, conseguiremos entender quais são as dificuldades, os desafios e a capacidade de cada um dentro deste contexto - observou a parlamentar durante o evento.
O presidente do Sinaval, Ariovaldo Rocha, ressaltou a importância de Angra dos Reis para o mercado naval.
O Coordenador do Programa PROFORT da Petrobras, Lourenço Lustosa Fróes, que também esteve presente na reunião de planejamento do GT da Indústria Naval, contextualizou sobre o papel da empresa no setor.
O movimento crescente de investimentos na indústria naval fluminense vem gerando reflexos significativos em cidades como Angra dos Reis. O município é um dos maiores polos do setor no estado. Estaleiro instalado na cidade anunciou a oferta de mais 2 mil novas vagas este ano.
Boa fatia desses avanços no estado foi impulsionada pelas novas encomendas de embarcações por parte da Petrobras. A presidente da petrolífera, Magda Chambriard, durante a palestra “Complexo de Energias Boaventura da Petrobras e o Desenvolvimento do Leste Metropolitano", no Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Águas da UFF, chegou a anunciar que até o final do ano serão 48 embarcações encomendadas pela empresa.
Também participaram do encontro a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Abeemar), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Firjan, Seenemar, Seplag e os estaleiros Camorim, Ecovix, Mauá, Renave, OSX Brasil e Wilson Sons.
A próxima reunião do Grupo de Trabalho será no dia 16/09, às 9h, na Escola Superior de Guerra, na Urca.
