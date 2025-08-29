Presidente da Comissão da Indústria Naval na Alerj, deputada Célia Jordão (E) conduzindo as discussões no fórum de debate - Divulgação/Assessoria Deputada

Presidente da Comissão da Indústria Naval na Alerj, deputada Célia Jordão (E) conduzindo as discussões no fórum de debateDivulgação/Assessoria Deputada

Publicado 29/08/2025 11:08

Costa Verde - O Grupo de Trabalho de Indústria Naval e Estaleiros da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar (Cedemar), realizou nessa quarta-feira, (27), um fórum para traçar estratégias de desenvolvimento da indústria naval, com foco na economia do mar. O evento foi coordenado pela deputada estadual Célia Jordão, em parceria com o Sinaval. Um dos destaques foi o estaleiro de Angra dos Reis, com oferta de mais 2 mil novas vagas de emprego neste ano.

O debate contou com a presença de empresas para a elaboração de um plano de estímulo ao avanço do setor. A iniciativa é considerada por agentes do segmento como fundamental para a consolidação dos negócios e para a abertura de novos postos de trabalho no estado do Rio.



A presidente da Comissão da Indústria Naval, Offshore e Petróleo e Gás da Alerj, a deputada Célia Jordão (PL) considera que as discussões são essenciais para a economia fluminense.



- A participação dos estaleiros na construção do planejamento estratégico é essencial. O Estado não poderia construir um projeto sem essa escuta. Somente dessa forma, conseguiremos entender quais são as dificuldades, os desafios e a capacidade de cada um dentro deste contexto - observou a parlamentar durante o evento.



O presidente do Sinaval, Ariovaldo Rocha, ressaltou a importância de Angra dos Reis para o mercado naval.

- O estaleiro que está instalado no município alimenta grande parte das ofertas de empregos da indústria naval no estado do Rio. Nesse movimento de crescimento do setor, ressalto também o papel relevante da Petrobras e da deputada Célia Jordão, responsável por criar uma legislação para a Economia do Mar no estado- afirmou.



O Coordenador do Programa PROFORT da Petrobras, Lourenço Lustosa Fróes, que também esteve presente na reunião de planejamento do GT da Indústria Naval, contextualizou sobre o papel da empresa no setor.

- Nós sabemos a diferença que faz a Indústria Naval e Offshore no dia a dia e na renda das pessoas que trabalham ali e das empresas que atuam de forma circular, das empresas maiores e dos estaleiros que estão realizando negócios, na geração de renda e na economia do nosso país - afirmou o executivo.



O movimento crescente de investimentos na indústria naval fluminense vem gerando reflexos significativos em cidades como Angra dos Reis. O município é um dos maiores polos do setor no estado. Estaleiro instalado na cidade anunciou a oferta de mais 2 mil novas vagas este ano.



Boa fatia desses avanços no estado foi impulsionada pelas novas encomendas de embarcações por parte da Petrobras. A presidente da petrolífera, Magda Chambriard, durante a palestra “Complexo de Energias Boaventura da Petrobras e o Desenvolvimento do Leste Metropolitano", no Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Águas da UFF, chegou a anunciar que até o final do ano serão 48 embarcações encomendadas pela empresa.



Também participaram do encontro a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Abeemar), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Firjan, Seenemar, Seplag e os estaleiros Camorim, Ecovix, Mauá, Renave, OSX Brasil e Wilson Sons.



A próxima reunião do Grupo de Trabalho será no dia 16/09, às 9h, na Escola Superior de Guerra, na Urca.