Homem de 35 anos morreu em acidente na rodovia na altura do bairro ArealDivulgação/Reprodução rede social
Acidente na Rio-Santos em Angra mata um homem e deixa outro gravemente ferido
A colisão entre dois carros foi no km 485, na altura do bairro Areal
Defesa Civil monitora bairros com alerta para chuvas que devem atingir Angra na madrugada desta terça-feira
Parque Mambucaba e Bracuí são vulneráveis a alagamentos. Em caso de emergência a população pode ligar para 199 ou 193 Corpo de Bombeiros
Polícia Civil indicia piloto da lancha por homicídio culposo
No acidente que matou Joyce de 28 anos, na baía da Ilha Grande. O condutor da lancha que passou por cima do táxi boat prestou depoimento, pagou fiança e foi liberado
Costa Verde oficializa consórcio para promover o turismo
Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro se unem para fortalecer a marca regional, atrair investimentos e ampliar o tempo de permanência dos turistas na região
Jovem cai do quarto andar de um prédio em área nobre de Angra
Segundo moradores havia uma festa no apartamento de onde a vítima caiu
Acidente com morte no mar e sete feridos, hoje, na baía da Ilha Grande
Uma das vítimas, identificada como guia turístico da embarcação, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os feridos resgatados com vida, seis mulheres e o marinheiro, foram retirados da água por embarcações que passavam no local. Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos foram acionados
