Homem de 35 anos morreu em acidente na rodovia na altura do bairro ArealDivulgação/Reprodução rede social

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - Um grave acidente na madrugada desta terça-feira (23), por volta das (03h50), na rodovia Rio-Santos, no km 485, na altura do bairro Areal, em Angra os Reis, matou um homem de 36 anos e deixou outro  gravemente ferido. Uma das vítimas (53) socorrida pela equipe de resgate, foi levada pelos Bombeiros para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. A unidade não atualizou o estado de saúde da vítima.
A outra vítima que estava em um dos veículos não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. A perícia técnica foi acionada e o corpo levado pelos Bombeiros para o IML do Bracuí.
A CCRRioSP/Motiva, Corpo de Bombeiros e a PRF estavam no local. Um das pistas sentido Rio, chegou a ficar bloqueada para o trabalho de socorro e depois em sistema siga e pare. Não se sabe a dinâmica do acidente que envolveu os dois veículos. Na madrugada chovia na cidade, a pista estava molhada. Neste momento (12h36), o fluxo Rio/São Paulo flui sem retenção.
 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.