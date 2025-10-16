Corpo do motociclista na rodoviaDivulgação
Motociclista morre na Rio-Santos em Angra dos Reis
Depois de queda do veículo. O Acidente foi na via sentido centro da cidade na altura do bairro Camorim Pequeno
Operação do Detro multa empresas de ônibus na costa verde
Com sete ônibus tirados de circulação por falta de documentação, dentre outras irregularidades. Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba foram alvo dos fiscais
Usinas nucleares não foram afetadas com apagão em 16 estados do país
Ocorrido na madrugada desta terça-feira. Apenas Angra 2 apresentou uma redução de 1361 MWe para 1310 MWe de geração de energia
Angra convoca 55 novos profissionais para reforçar a educação
Na rede municipal. Serão chamados professores, pedagogos, psicólogos e especialistas para fortalecer a inclusão e garantir mais qualidade no ensino
Homem é preso por agredir a socos a companheira na Ilha Grande
Ele foi detido pela Polícia Civil e encaminhado à 166ª DP
Programa Calçada Acessível em Angra é discutido em seminário do Sebrae
Iniciativa visa elaborar manual técnico para calçadas que atendam às necessidades de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na cidade
