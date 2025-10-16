Corpo do motociclista na rodovia - Divulgação

Angra dos Reis - Um acidente grave na manhã desta quinta-feira (16), na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde do Estado. Um motociclista morreu após cair da moto em que pilotava, por volta das 8h30, na altura do bairro Camorim Pequeno, sentido centro da cidade.

O piloto da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no rodovia. Corpo de Bombeiros, CCR e PRF, estavam no local. Mais de duas horas após o ocorrido, o corpo ainda estava na rodovia aguardando a liberação da perícia, para então ser encaminhado, pelos Bombeiros ao IML da cidade.

Não se sabe a dinâmica do acidente que causou a morte do motociclista. O trânsito ficou tumultuado, por ser horário de pico, quando muitos veículos trafegam no local transportando trabalhadores e a população da periferia para o centro da cidade. Equipes da concessionária estavam atentas organizando o trânsito. Muito curiosos deixaram o fluxo ainda mais lento. Neste momento flui sem retenção.