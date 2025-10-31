Apreensão feita pela P2 nas "casinhas do Bracuí"Divulgação/Disque Denúncia
Bandidos da Penha tentam se esconder em Angra
Mas informações encaminhadas ao Disque Denúncia levaram policiais militares do Serviço Reservado a prenderem dois suspeitos no Bracuí
Preso em Angra integrante de facção criminosa da Bahia
No bairro Bracuí durante operação da Polícia Civil, que culminou com a prisão de um jovem pela segunda vez em menos de 12 dias
Operação reforça segurança para evitar a entrada de criminosos na costa verde
A fiscalização acontece em Itacuruçá ( Mangaratiba) e na principal cidade da região, Angra os Reis, com ação iniciada pela Secretaria de Segurança Pública que monitora todas as entradas do município e permanecerá ativa por tempo indeterminado
Prefeitura de Angra quita primeira parcela da recomposição salarial
E antecipa pagamento de outubro do funcionalismo em comemoração ao Dia do Servidor 28 de outubro. Um evento com show no Estádio Municipal marcou a data
Angra x Barra Mansa nas quartas da Copa Sul Fluminense de Futsal
A data ainda não foi marcada. Angra fará dois jogos; na casa do adversário e em casa ao lado da torcida
Angra aprova cobrança da taxa de turismo a partir do ano que vem
O valor pode chegar até R$ 47,50. Iniciativa também será aplicada na Ilha Grande, um dos destinos mais procurados da costa verde
