Apreensão feita pela P2 nas "casinhas do Bracuí"Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/10/2025 16:05

Angra dos Reis - Informações encaminhadas ao Disque Denúncia, sobre fuga de bandidos do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, na costa verde, levaram policiais do serviço reservado da PM às casinhas do Bracuí. Dois homens foram presos nesta sexta-feira (31).

A informação do 0300 253 1177 era que o local abrigava dois fugitivos da mega operação realizada no Rio. Mesmo com o bloqueio nas principais entradas da cidade da costa verde, os suspeitos conseguiram entrar no litoral. Segundo a policia, de imediato uma operação de cerco foi montada no local. Os suspeitos foram localizados, no Bracuí e identificados, trata-se de dois traficantes um de São João de Meriti (RJ) e outro de São Paulo, que atuavam nas comunidades do Rio, tomadas pela megaoperação.

Com eles foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 82 tiras de maconha, 20 tabletes de maconha,10 pedras de crack, R$20 em espécie e um rádio comunicador.

Todo material e os dois presos foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada e estão à disposição da justiça.

O Disque Denúncia Angra solicita a população que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.



