Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).
Polícia Ambiental identifica corte ilegal de árvore na Ilha Grande
Após informações do Disque Denúncia (0300 253 1177)
Presa dupla de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago em Angra
Dois jovens de 20 e 24 anos também são acusados de extorsão. A vítima uma empresária idosa de 71 anos. A polícia investiga a participação de outros envolvidos
Unidade Móvel de Tomografia com 450 atendimentos em Angra
Disponibilizado pelo Estado em parceria com o município. Os exames serão gratuitos para pacientes da fila de espera
"1ª Mostra na Tela" exibe curtas produzidos por estudantes da rede municipal de Angra
Com produção de estudantes da UTD Altas Habilidades ou Superdotação e de outras escolas da rede
Angra realiza 4º Simpósio de Segurança Pública
Com o tema "Gestão, Tecnologia e Cooperação: A nova era da Segurança Pública"
