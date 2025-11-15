No local dá pra ver até uma edificação - Divulgação/Disque Denúncia

No local dá pra ver até uma edificaçãoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 15/11/2025 17:21 | Atualizado 15/11/2025 17:24

Ilha Grande - Policiais militares lotados na 4ª UPAM ( Juatinga), identificaram nessa sexta-feira (14) crime ambiental na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, supressão de vegetação e corte ilegal de árvore, após denúncia feita ao Linha Verde. Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

Edificação em área de preservação denunciada pelo Disque Denúncia Divulgação/Disque Denúncia

A ação foi na Vila do Abraão, onde os policiais foram até a localidade verificar a veracidade da informação sobre supressão de vegetação e corte ilegal de árvores. De acordo com os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, em um local de difícil acesso, em uma servidão na Rua das Flores, foi possível constatar uma área a menos de três metros de um curso de água, onde havia indícios de supressão vegetal e corte de árvores de pequeno porte.

Ainda segundo os policiais, no local, há algumas residências que foram construídas desordenadamente, ao lado do curso hídrico e em uma área de preservação permanente. Diligências foram realizadas com objetivo de identificar possíveis autores, mas sem sucesso. Ninguém foi preso. Diante dos fatos, a equipe se deslocou à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Área com supressão de vegetação Divulgação/Disque Denúncia



Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd). Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).