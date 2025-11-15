A polícia procura mais integrantes da quadrilha e armas usadas na ação criminosaDivulgação/PC
Ainda de acordo com a Polícia Civil, após receber as ameaças, a empresária saiu de casa e alertou a segurança do prédio onde mora. Dias depois, os suspeitos voltaram a ameaçá-la e sequestraram a mãe dela, de 71 anos, durante a noite, e a obrigou a entrar em um carro com quatro homens.
A Polícia Civil informou ainda que, na ocasião, eles ligaram para a empresária pelo telefone da mãe dela. Desconfiada, ela retornou as ligações e um dos suspeitos atendeu dizendo que estava com a vítima e exigiu a quantia no valor de R$ 320 mil.
A filha da vítima denunciou o caso à polícia, que iniciou buscas para encontrar o local onde a quadrilha mantinha a idosa presa. Em uma ação conjunta, as polícias civil e militar localizaram a senhora em uma rua após a de sua residência. Os dois suspeitos fugiram mas o carro usado no crime foi encontrado.
Desde então, o caso vinha sendo investigado. Pelas digitais encontradas no veículo, a polícia técnica juntou provas que chegaram a identificação dos dois suspeitos. Um inquérito policial foi apresentado à Justiça, que expediu mandado de prisão temporária. A dupla foi localizada e presa na Operação Thor.
Ainda de acordo com a polícia, as investigações apontaram que o suspeito, de 24 anos, já tinha sido funcionário da empresária e conhecia a rotina dela.
Eles foram encontrados, encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis e vão responder por roubo e extorsão. A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam para identificar os outros dois integrantes da quadrilha.
