Time do Serviço PúblicoDivulgação/Time

Publicado 15/11/2025 20:43 | Atualizado 15/11/2025 20:44

Angra dos Reis - O tradicional Campeonato de Futebol dos Servidores Públicos de Angra dos Reis, na costa verde, chega à final, entre Serviço Público e Matos Teixeira, na próxima quarta-feira (19), no estádio municipal, no Balneário, às 18h30.

Time Matos Teixeira Divulgação/Time

As semifinais ocorreram entre os times do Serviço Público, Secretaria de Esportes, Secretaria de Modernização e Gestão de Pessoal/Procuradoria Geral do Município, e Matos Teixeira, fazendo uma rodada dupla na última quinta-feira (13), onde definiram os dois times que vão se enfrentar na final.

O campeonato já é uma tradição na cidade, desde 2017. Em 2024 não houve o campeonato, e com isso, o atual campeão do torneio é o time da Secretaria de Esportes, que em 2023, empatou na final com o Serviço Público em 3 a 3, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4. Este ano o time não teve a mesma sorte, foi eliminado nas semifinais.

O Serviço público foi campeão em 2022, e agora em 2025 luta pelo bicampeonato. Nos anos da pandemia (2020 e 2021) não houve o torneio. A equipe do Corpo de Bombeiros foi bicampeã em 2018 e 2019, e o time da Câmara Municipal foi campeão em 2017, no primeiro ano da disputa.

Jogos das semifinais

E a bola rolou pelas semifinais do campeonato na última quinta-feira. Na primeira partida entraram em campo Matos Teixeira e Secretaria de Gestão Pessoal e Procuradoria, o primeiro time manteve o favoritismo vencendo o adversário por 3 a 1. No jogo de fundo a equipe do Serviço Público derrotou a Secretaria de Esportes, de goleadas 4 a 0. Os melhores se enfrentarão na final.