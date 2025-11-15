Time do Serviço PúblicoDivulgação/Time
Serviço Público e Matos Teixeira na grande final do campeonato de futebol dos servidores
No dia 19 no estádio municipal, às 18h30
Polícia Ambiental identifica corte ilegal de árvore na Ilha Grande
Após informações do Disque Denúncia (0300 253 1177)
Presa dupla de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago em Angra
Dois jovens de 20 e 24 anos também são acusados de extorsão. A vítima uma empresária idosa de 71 anos. A polícia investiga a participação de outros envolvidos
Unidade Móvel de Tomografia com 450 atendimentos em Angra
Disponibilizado pelo Estado em parceria com o município. Os exames serão gratuitos para pacientes da fila de espera
"1ª Mostra na Tela" exibe curtas produzidos por estudantes da rede municipal de Angra
Com produção de estudantes da UTD Altas Habilidades ou Superdotação e de outras escolas da rede
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.