Vila do Noel será aberta nesta quinta-feira, às 19h - Divulgação/PMAR

Publicado 26/11/2025 17:13

Angra dos Reis - A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Angra dos Reis a partir desta quinta-feira, 27 de novembro, com a inauguração da Vila do Noel, na Praça General Osório. Uma tradição na cidade que reúne as famílias em um único propósito; celebrar o nascimento do Menino Jesus que transmite amor e paz. Por mais um ano, a Prefeitura de Angra prepara um ambiente especial que promete encantar moradores e turistas de todas as idades.

Além da decoração e dos cenários natalinos da Vila do Noel, a Praça Amaral Peixoto receberá iluminação especial, com destaque para brinquedos gratuitos, como carrossel e um trenzinho, que irá circular pelo entorno levando alegria às crianças.

Na Vila do Noel, o público ainda contará com brinquedos temáticos e uma novidade que promete ser o destaque desse ano: um piano de chão interativo, que convida adultos e crianças a vivenciarem a música de forma lúdica e divertida.

A abertura oficial acontece às 19h, logo após a tradicional Parada de Natal, que percorrerá a Rua do Comércio a partir das 17h, conduzida pelo Papai Noel e por personagens infantis que marcaram gerações. A parada é realizada pela Rede Market, com apoio da Prefeitura de Angra.

A secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destaca que a Vila do Noel foi cuidadosamente planejada para reforçar o espírito natalino no coração da cidade.

— A Praça General Osório se transforma em um cenário mágico, pensado com muito carinho pela nossa equipe. Queremos oferecer um espaço de convivência, beleza e encantamento, que traga alegria para as famílias angrenses e para quem nos visita neste período tão especial — afirmou.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressalta que a programação musical foi elaborada para envolver toda a comunidade, valorizando artistas locais, projetos socioculturais e a participação de escolas.

— A Vila do Noel é também um palco de celebração da nossa cultura. Preparamos uma agenda diária, diversificada e totalmente gratuita, que reforça o talento dos nossos alunos, músicos, grupos e iniciativas culturais. É uma oportunidade de reunir as famílias e viver o clima natalino com arte, música e emoção — destacou.

PROGRAMAÇÃO – VILA DO NOEL

27/11 Quinta-feira

17h - Parada de Natal, na Rua do Comércio

19h - Abertura da Vila do Noel com a Orquestra Angra Music

28/11 Sexta-feira

19h - Rodrigo do Sax

29/11 Sábado

19h - Orquestra Angra Music

30/1 Domingo

19h - JP do Sax

DEZEMBRO

01/12 Segunda-feira

18h - Cantata de Natal (Projeto Musicalizando da Secretaria de Cultura e Patrimônio)

02/12 Terça-feira

18h - Cantata de Natal (Coral da E. M. Cívico-Militar)

03/12 Quarta-feira

18h - Cantata de Natal (E. M. Mauro Sérgio da Cunha)

04/12 Quinta-feira

18h - Cantata de Natal (Projeto Unidos Pela Música da Secretaria de Cultura e Patrimônio)

05/12 Sexta-feira

18h - Banda Orla

06/12 Sábado

19h - JP do Sax

07/12 Domingo

19h - Alunos do Projeto da Banda de Tambores Lopes Trovão

08/12 Segunda-feira

18h - Escola de Música Espaço Sonata

19h - Orquestra de Cordas (OCAR)

09/12 Terça-feira

19h - Colégio Osvaldo Afonso (Cosaf-Balneário)

10/12 Quarta-feira

18h - Teatro (Projeto da SEJIN)

11/12 Quinta-feira

18h - Cantata de Natal (E. M. Lomeu Bastos)

12/12 Sexta-feira

18h - Cantata de Natal (Colégio Jean Pieget)

13/12 Sábado

19h - Jardim Samento (Projeto Prêmio Asa - Ponto de Cultura do Estado)

14/12 Domingo

19h - Eliaquim do Sax

15/12 Segunda-feira

18h - Alunos do Projeto da Banda de Tambores Lopes Trovão

16/12 Terça-feira

19h - Cantata de Natal (Coral de professores da rede municipal-Educa&om)

17/12 Quarta-feira

18h - Cantata de Natal (Osvaldo Afonso)

18/12 Quinta-feira

18h - Coral Infantil da Igreja Santíssima Trindade (Jacuecanga)

19/12 Sexta-feira

19h - Orquestra Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ

20/12 Sábado

19h - Duo Aduf

21/12 Domingo

19h - Cantata de Natal do grupo MusiArte

22/12 Segunda-feira

18h - Orquestra do Grupo Futuro

23/12 Terça-feira

18h - Cantata do Amor com o grupo Orquestra Entre Amigos

24/12 Quarta-feira

9h às 13h - Música natalina com presença dos personagens de natal e feira de artesanato.



