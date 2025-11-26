Angra dos Reis - A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Angra dos Reis a partir desta quinta-feira, 27 de novembro, com a inauguração da Vila do Noel, na Praça General Osório. Uma tradição na cidade que reúne as famílias em um único propósito; celebrar o nascimento do Menino Jesus que transmite amor e paz. Por mais um ano, a Prefeitura de Angra prepara um ambiente especial que promete encantar moradores e turistas de todas as idades.
Além da decoração e dos cenários natalinos da Vila do Noel, a Praça Amaral Peixoto receberá iluminação especial, com destaque para brinquedos gratuitos, como carrossel e um trenzinho, que irá circular pelo entorno levando alegria às crianças.
Na Vila do Noel, o público ainda contará com brinquedos temáticos e uma novidade que promete ser o destaque desse ano: um piano de chão interativo, que convida adultos e crianças a vivenciarem a música de forma lúdica e divertida.
A abertura oficial acontece às 19h, logo após a tradicional Parada de Natal, que percorrerá a Rua do Comércio a partir das 17h, conduzida pelo Papai Noel e por personagens infantis que marcaram gerações. A parada é realizada pela Rede Market, com apoio da Prefeitura de Angra.
A secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destaca que a Vila do Noel foi cuidadosamente planejada para reforçar o espírito natalino no coração da cidade.
— A Praça General Osório se transforma em um cenário mágico, pensado com muito carinho pela nossa equipe. Queremos oferecer um espaço de convivência, beleza e encantamento, que traga alegria para as famílias angrenses e para quem nos visita neste período tão especial — afirmou.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressalta que a programação musical foi elaborada para envolver toda a comunidade, valorizando artistas locais, projetos socioculturais e a participação de escolas.
— A Vila do Noel é também um palco de celebração da nossa cultura. Preparamos uma agenda diária, diversificada e totalmente gratuita, que reforça o talento dos nossos alunos, músicos, grupos e iniciativas culturais. É uma oportunidade de reunir as famílias e viver o clima natalino com arte, música e emoção — destacou.
PROGRAMAÇÃO – VILA DO NOEL
27/11 Quinta-feira
17h - Parada de Natal, na Rua do Comércio
19h - Abertura da Vila do Noel com a Orquestra Angra Music
28/11 Sexta-feira
19h - Rodrigo do Sax
29/11 Sábado
19h - Orquestra Angra Music
30/1 Domingo
19h - JP do Sax
DEZEMBRO
01/12 Segunda-feira
18h - Cantata de Natal (Projeto Musicalizando da Secretaria de Cultura e Patrimônio)
02/12 Terça-feira
18h - Cantata de Natal (Coral da E. M. Cívico-Militar)
03/12 Quarta-feira
18h - Cantata de Natal (E. M. Mauro Sérgio da Cunha)
04/12 Quinta-feira
18h - Cantata de Natal (Projeto Unidos Pela Música da Secretaria de Cultura e Patrimônio)
05/12 Sexta-feira
18h - Banda Orla
06/12 Sábado
19h - JP do Sax
07/12 Domingo
19h - Alunos do Projeto da Banda de Tambores Lopes Trovão
08/12 Segunda-feira
18h - Escola de Música Espaço Sonata
19h - Orquestra de Cordas (OCAR)
09/12 Terça-feira
19h - Colégio Osvaldo Afonso (Cosaf-Balneário)
10/12 Quarta-feira
18h - Teatro (Projeto da SEJIN)
11/12 Quinta-feira
18h - Cantata de Natal (E. M. Lomeu Bastos)
12/12 Sexta-feira
18h - Cantata de Natal (Colégio Jean Pieget)
13/12 Sábado
19h - Jardim Samento (Projeto Prêmio Asa - Ponto de Cultura do Estado)
14/12 Domingo
19h - Eliaquim do Sax
15/12 Segunda-feira
18h - Alunos do Projeto da Banda de Tambores Lopes Trovão
16/12 Terça-feira
19h - Cantata de Natal (Coral de professores da rede municipal-Educa&om)
17/12 Quarta-feira
18h - Cantata de Natal (Osvaldo Afonso)
18/12 Quinta-feira
18h - Coral Infantil da Igreja Santíssima Trindade (Jacuecanga)
19/12 Sexta-feira
19h - Orquestra Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ
20/12 Sábado
19h - Duo Aduf
21/12 Domingo
19h - Cantata de Natal do grupo MusiArte
22/12 Segunda-feira
18h - Orquestra do Grupo Futuro
23/12 Terça-feira
18h - Cantata do Amor com o grupo Orquestra Entre Amigos
24/12 Quarta-feira
9h às 13h - Música natalina com presença dos personagens de natal e feira de artesanato.
