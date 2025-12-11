Nos dias 12 e 17 prefeitura credita abono aos servidores - Divulgação/PMAR

Nos dias 12 e 17 prefeitura credita abono aos servidoresDivulgação/PMAR

Publicado 11/12/2025 18:04

Angra dos Reis - Para garantir um fim de ano mais tranquilo para os servidores ativos, inativos e aposentados, a Prefeitura de Angra dos Reis vai conceder um abono salarial no mês de dezembro. Para os ativos, o adicional será de R$ 350, creditados no próximo dia 17, direto no cartão alimentação. Os demais recebem R$ 808,94 nesta sexta-feira, 12, junto com a segunda parcela do 13º salário.



A medida injeta mais de R$ 2,5 milhões na economia da cidade. O prefeito Cláudio Ferreti aponta que a iniciativa é uma forma de valorizar os que trabalham diariamente por Angra e seus moradores.



— Com o abono, os servidores poderão escolher o que comprar para complementar suas festividades no fim de ano. Além de ajudar as famílias angrenses, esses recursos vão fortalecer o comércio local, gerando um ciclo positivo para toda a cidade. Nosso compromisso é com a valorização do nosso servidor público, com o planejamento de nossa gestão e com a nossa economia – afirmou o prefeito Claudio Ferreti.



Além do abono, a Prefeitura deposita, no dia 12, a segunda parcela do 13º para todos os servidores, gerando um impacto positivo direto de aproximadamente de R$ 4,6 milhões na cidade.

