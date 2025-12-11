Nos dias 12 e 17 prefeitura credita abono aos servidoresDivulgação/PMAR
A medida injeta mais de R$ 2,5 milhões na economia da cidade. O prefeito Cláudio Ferreti aponta que a iniciativa é uma forma de valorizar os que trabalham diariamente por Angra e seus moradores.
— Com o abono, os servidores poderão escolher o que comprar para complementar suas festividades no fim de ano. Além de ajudar as famílias angrenses, esses recursos vão fortalecer o comércio local, gerando um ciclo positivo para toda a cidade. Nosso compromisso é com a valorização do nosso servidor público, com o planejamento de nossa gestão e com a nossa economia – afirmou o prefeito Claudio Ferreti.
Além do abono, a Prefeitura deposita, no dia 12, a segunda parcela do 13º para todos os servidores, gerando um impacto positivo direto de aproximadamente de R$ 4,6 milhões na cidade.
Natal Amigo 2025 garante cartão-alimentação para jovens PCDs em Angra
Ação vai beneficiar aproximadamente 2 mil crianças e jovens com deficiência, reforçando cuidado, acolhimento e segurança alimentar neste fim de ano. Nesta sexta a entrega agendada será na Vila Noel e após somente nas unidades do Cras
Homem suspeito de atear fogo na companheira é preso sob custódia no HMJ
A vítima com 50% do corpo queimado está em estado grave e o suposto agressor também teve queimaduras nos braços. Ele alega curto-circuito no ar condicionado
Cadela KIRA localiza boca de fumo no Bracuí
Polícia prende suspeito e dá um prejuízo ao tráfico de drogas na localidade
Homem investigado por duplo homicídio é preso depois de invadir uma casa e ameaçar policiais com uma faca na Praia do Anil
Devidson de Aguiar Lessa investigado pela 166ª DP estava cumprindo a pena em liberdade
10ª edição do "Gol da Vida" em Angra
Neste domingo dia 14, no campo de futebol do bairro Monsuaba, com jogadores que representaram grandes clubes de futebol e brilharam em campeonatos internacionais
