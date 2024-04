Ilustrativa - Jornal da USP

Publicado 26/04/2024 19:55 | Atualizado 26/04/2024 20:01

Região Noroeste- Foi anunciado nessa quinta-feira (25) pelo Ministério da Saúde que, os 13 municípios da região, além de um do Norte Fluminense, vão receber doses adicionais de vacina da dengue.

Veja abaixo a relação com a quantidade:

Santo Antônio de Pádua: 2.337; Itaperuna: 5.788; Natividade: 872; Italva: 767; Bom Jesus do Itabapoana: 2.054; Porciúncula: 1.124; Miracema: 1.747; São José de Ubá: 403; Itaocara: 1.162; Cambuci: 801; Laje do Muriaé: 415; Varre-Sai: 723, Aperibé: 599, e Cardoso Moreira, da Região Norte, com um total de 19.656 doses.