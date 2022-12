Motocicletas adulteradas são apreendidas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Motocicletas adulteradas são apreendidas em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/12/2022 13:05

Duas motocicletas adulteradas foram apreendidas pela Polícia Militar em Araruama, município da Região dos Lagos, neste final de semana. No início da noite de sexta-feira (9), os agentes realizavam um patrulhamento pelo bairro Itatiquara quando tiveram a atenção voltada para o veículo que circulava sem placa e com o condutor sem capacete.



Após ordem de parada e abordagem, os militares constataram que a moto estava com a numeração do motor adulterada. O piloto foi encaminhado com o veículo para a 118ª DP e liberado após ser ouvido. A moto permaneceu apreendida para perícia.

Já no sábado (10), uma outra motocicleta adulterada foi apreendida, dessa vez no bairro Parque Hotel.



Os militares flragraram o veículo sem placa com dois elementos que também estavam sem capacete e deram ordem de parada. Com a dupla foram arrecadados dois pedaços de maconha. Após verificar o veículo, a PM constatou que estava com a numeração do chassi suprimida e, ao consultar a placa fornecida pelo condutor, foi averiguado se tratar de produto de roubo.



Os acusados foram encaminhados para a 118ª DP, e após nova consulta pelo número do motor, um registro de recuperação do auto foi constatado. A motocicleta permaneceu apreendida e os envolvidos liberados.