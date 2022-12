Homem morre após troca de tiros com a Polícia em Araruama - Divulgação da PM

Homem morre após troca de tiros com a Polícia em AraruamaDivulgação da PM

Publicado 12/12/2022 14:00

Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar nesta sexta-feira (9), na localidade de ‘Condomínio II’, em Araruama, município da Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas estava em patrulhamento pelo local quando foi recebida por disparos de arma de fogo por elementos ligados ao tráfico de drogas.



Durante o confronto, um policial foi atingido no ombro e um dos suspeitos, identificado pelo vulgo “Boquinha”, apontado como gerente do tráfico na localidade, também foi ferido. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu e foi a óbito.



Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm com cinco munições intactas, dois carregadores, 96 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína e um aparelho celular.

O policial alvejado foi socorrido prontamente ao Hospital Regional Roberto Chabo e o quadro de saúde é estável.



