Polícia recupera cargas de cigarros roubadas em Araruama e Saquarema Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 14/12/2022 18:28

A Polícia Militar recuperou duas cargas de cigarros roubadas nesta quarta-feira (14) em municípios da Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas no distrito de Praia Seca, em Araruama, e no distrito de Bacaxá, em Saquarema.



No início da tarde, os agentes receberam informações sobre o crime em Araruama e que os envolvidos estariam utilizando um Renault Kangoo e um Fiat Argo. Após um cerco tático, um dos automóveis foi localizado. Ao perceber a presença dos militares, os criminosos deram início à fuga para um área de mata e atiraram contra a guarnição. A carga foi recuperada e, em continuidade às buscas, um elemento foi capturado no outro veículo, que também estava envolvido no roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e o criminoso autuado em flagrante delito.



Já em Saquarema, os agentes foram informados sobre um Volkswagen Voyage e um Chevrolet Prisma que haviam participado do roubo de carga de cigarros na cidade. Em buscas pelos envolvidos, os militares encontraram um dos automóveis, que, ao perceber a presença da viatura, entrou em fuga. O motorista acabou perdendo o controle da direção, colindindo com um poste e sendo detido. No veículo, a PM recuperou os cigarros produtos de roubo. O elemento foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Araruama (118ª DP), autuado e preso.