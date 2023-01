Sete homens são presos por tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/01/2023 14:36

Sete homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na Região dos Lagos nesta quarta-feira (4).



Em Araruama, cinco acusados foram capturados na Praça da Bandeira, durante um patrulhamento da PM. Os agentes tiveram a atenção voltada para dois elementos saindo de um terreno baldio com uma sacola em mãos e efetuaram a abordagem. A dupla confessou fazer parte do tráfico da localidade, ambos na condição de vapor, que haviam recebido as drogas de um terceiro envolvido e que o dinheiro seria entregue para um quarto criminoso que estava em um bar com um comparsa, identificado como ‘gerente’ do tráfico. Todos os envolvidos foram presos e encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Durante a ação, a polícia apreendeu 207 tiras de maconha, 68 pinos de cocaína, 45 comprimidos de ecstasy, quatro rádios comunicadores, dois celulares, material para endolação e uma balança de precisão.