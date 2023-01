População reclama de mudança na água da Laguna, em Araruama - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 24/01/2023 19:57

“Lagoa marrom, cheia de poluição, água densa e espumando mesmo sem vento. Peixes mortos ao longo de toda orla!”, foi o que disse um internauta sobre a Laguna em Araruama, mais especificamente nas proximidades de Praia Seca.

A denúncia chegou ao Dia nesta segunda-feira (23).

De acordo com relatos recebidos pela reportagem, o local – que vinha apresentando constante melhoria no estado da água -, agora está com a água escura, de mau cheiro e, até, causando a morte de peixes-espada, que podem ser vistos em toda a faixa de areia da Praia Seca.

Até o momento, a especulação principal de populares sobre o motivo da repentina mudança na Lagoa de Araruama é o esgoto. Ligações clandestinas da rede de esgoto às galerias pluviais, somado às chuvas intensas que vêm atingindo a região, seriam os responsáveis em transformar a Praia Seca num local poluído.

O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Araruama e com a concessionária responsável pelo local, Águas de Juturnaíba, para entender melhor o que pode estar acontecendo na água da Lagoa.

Em nota, a empresa informou que “não faz lançamento de efluente sem tratamento em nenhum corpo hídrico da região, mas enviará uma equipe técnica especializada ao local para investigar o ocorrido”. Eles também se colocaram em disposição para caso de dúvidas, nos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas ou 0800 725 0265.

Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura ainda não havia se pronunciado.