Clínica Municipal Animal de AraruamaDivulgação

Publicado 27/01/2023 15:03

Na Região dos Lagos, a Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, divulgou nesta segunda-feira (24) um relatório do número de atendimentos e procedimentos feitos na Clínica Animal do município. Precursora dos serviços gratuitos de castração para cães e gatos na Região dos Lagos, a unidade vai completar 5 anos de funcionamento em julho de 2023.

“De janeiro a dezembro de 2022 foram feitas 1.440 castrações, entre caninos e felinos, com um total de 7.200 consultas. O grande diferencial da Clínica Animal de Araruama é que os procedimentos são feitos na própria unidade para maior comodidade e rapidez na assistência aos pets”, destacou a coordenadora, Dra. Sylvia Pires Corrêa.

A instalação conta com consultórios veterinários, centro cirúrgico e canil, e dispõe de uma equipe altamente qualificada, com médicos veterinários e cirurgiões. São realizados exames de hemograma, bioquímica, raio x e ultrassonografia. A prioridade no atendimento é de cães e gatos resgatados por protetoras ou por tutores que comprovem renda inferior às necessidades da família.

Um veículo adaptado para acolhimento dos cães e gatos que estão abandonados nas ruas integra o projeto “Anjo dos Animais”. Eles passam por uma triagem, tratamento e logo depois são castrados na unidade para entrar na fila de adotantes responsáveis. A feira de adoção acontece de três em três meses.

“Saímos na frente com a inauguração da Clínica em Araruama e hoje essa unidade é referência no atendimento, assim como na promoção do cuidado e proteção dos animais”, ressaltou a prefeita Livia.

A Clínica Animal também funciona como polo da vacinação antirrábica e está localizada no Parque de Exposições, na Rua Dr. Batista, s/nº, no bairro da Fazendinha. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e de 13h30 às 17 horas.