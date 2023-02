A equipe técnica visita o futuro centro esportivo, que em breve entrará em fase de reformas. - Divulgação/Prefeitura de Araruama

Publicado 03/02/2023 19:07 | Atualizado 03/02/2023 19:15

Araruama - O projeto “Milésimo Gol Rei Pelé” — iniciativa grandiosa de incentivo ao esporte anunciada pela Prefeitura de Araruama — vai abrir caminhos para que os alunos da rede pública possam almejar uma carreira profissional no futebol, orientados por uma equipe técnica que irá ajudá-los a desenvolver suas habilidades no esporte.

Com o slogan “Craque na Escola, Bom de Bola”, o projeto visa conciliar Esporte e Educação, incentivando os estudantes a buscarem a excelência em ambas as áreas. Como requisito para a participação no projeto, além da aptidão para o esporte, o aluno deverá obter notas sempre acima da média e manter a frequência nas aulas.

Os alunos e alunas das 48 escolas da rede pública do município passarão por uma triagem feita pelos professores e, posteriormente, serão encaminhados para uma segunda avaliação — a peneira. Os selecionados irão treinar no novo centro esportivo do município, que deixará de se chamar Estádio Guanabara e será renomeado para homenagear o craque Pelé.

Para isso, a prefeita do município, Lívia de Chiquinho, assinou um decreto de desapropriação do estádio. O local será reformado e funcionará também como museu e ponto turístico da cidade — com decoração contando a trajetória do jogador através de galeria de fotos, frases emblemáticas e uma estátua de 3 metros de altura em sua homenagem.

O coordenador do projeto será o ex-atleta Luís Carlos Quintanilha, mais conhecido como Luisinho Quintanilha, que já jogou no Botafogo e Vasco, sendo campeão em ambos os times. Além dele, compõem a equipe técnica a atleta Thaynara Ferraz — que integrou a seleção brasileira Sub-15, Sub-17 e Sub-20 como zagueira — e Welliton de Barros, treinador de goleiros profissional com atuação nos campeonatos carioca e goiano.

Os três profissionais concederam uma entrevista exclusiva ao jornal, comentando sobre suas expectativas, objetivos e impressões sobre o projeto.

“Acho uma iniciativa única dentro dessa região pela estrutura que está se oferecendo aos alunos. Quando você integra educação e esporte, principalmente o futebol, você vislumbra a possibilidade que alguns desses meninos, ou a sua maioria, possa vir a se tornar jogador de futebol, realizar o seu sonho”, destacou Luisinho Quintanilha.

Um fato interessante sobre a reforma do estádio é o desejo de que a inauguração seja feita no dia 23 de outubro, data do aniversário de Pelé e dia em que ele desejava ter feito seu milésimo gol. O gol emblemático só foi marcado no mês seguinte, mas a prefeita Lívia pretende homenagear o jogador entregando a obra nessa data e honrando o momento no qual o jogador fez um discurso que emocionou a todos: “Vamos defender os pobres, vamos defender as criancinhas necessitadas. Vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças”.

Em relação à essa fala, o coordenador comentou: “Eu acho que ela buscou exatamente dentro da frase dele, ao fazer o milésimo gol no Maracanã. (…) Ele tinha essa preocupação, demonstrou isso. Com o passar do tempo, a gente viu a realidade do nosso país, a dificuldade das crianças, da possibilidade de um ensino mais qualificado, poder ter uma estrutura, uma alimentação. (…) Todo o suporte é muito necessário pro aluno. A gente percebe às vezes que tem atletas que, em sua grande minoria, tem uma estrutura familiar, a oportunidade da família dar uma alimentação melhor. Então o que tá sendo feito é muito importante. É um projeto que se espera que a família e os alunos estejam envolvidos, a sociedade inteira de Araruama tem que estar envolvida, apoiando, incentivando, porque você evita uma série de coisas trazendo o menino pra dentro da sala de aula e, consequentemente, pra dentro de um campo de futebol”.

Sobre a necessidade do incentivo às meninas que sonham com uma carreira no esporte, foi destacada a importância de estimular as alunas a se aventurarem no futebol, seja assistindo a jogos de futebol feminino ou promovendo a visibilidade desse segmento do esporte. Outra forma de encorajamento é através da identificação, tendo como modelo uma atleta cuja carreira serve de exemplo para todas e se dispõe a compartilhar seu conhecimento técnico e experiências vividas.

“Espero poder fazer um trabalho legal, motivar mais as meninas porque realmente é muito difícil. Quando eu jogava, a situação era mais precária e, hoje em dia, o futebol feminino tá sendo mais valorizado. É sobre visibilidade. Apoio, até mesmo das famílias. Tem mães e pais que às vezes não acreditam por não ter essa visibilidade toda, mas vou mostrar com o trabalho que isso pode acontecer, porque tem meninas que sonham em jogar bola, sim. Vejo isso em várias escolas, em vários lugares. Gente que eu passo e vejo na rua brincando e que gosta de jogar futebol, só não tem essa oportunidade. Quero ajudar a criar sonhos, realizar sonhos, que é o que a gente quer pra nossa cidade”, disse Thaynara, que é nascida e criada em Araruama e construiu uma carreira de sucesso no esporte, jogando pelo Vasco e pela seleção brasileira.

Welliton de Barros, outro nome de peso que integra a equipe técnica do projeto, também é natural do município araruamense: “Sou nascido e criado em Araruama, filho da cidade. Então fico lisonjeado de receber esse convite. Espero ajudar que esse projeto seja um modelo não só na região e no Estado do Rio, mas também no Brasil. A estrutura é impressionante, de futebol profissional, a gente só vê em time grande. Tem tudo aqui para alcançar grandes resultados com essa garotada. Araruama tem um celeiro de jogadores muito grande. Uma nata de atletas. Se conseguir fazer com que esse projeto funcione, vai ter um resultado muito satisfatório”.

Luisinho encerra destacando a importância de conciliar educação e esporte: “Tem um retorno aí. Sempre calcado na questão educacional, até pra você se tornar hoje um bom jogador. Tem que alimentar cada vez mais o cognitivo dos garotos, pra imaginar, pra criar. Também isso faz parte. A gente é uma equipe, tem o pessoal da rede escolar também, que vai passar informações sobre o futebol. O futebol pode ser uma recreação, espairece, mas quando você traça um objetivo maior de buscar a possibilidade de uma carreira profissional, você vai ter que usar também sua capacidade intelectual”.

A iniciativa promete ser destaque em toda a região e servir de referência para outros municípios. O projeto irá democratizar o investimento no esporte, criando oportunidades para que aqueles que tem potencial possam receber todo o suporte necessário para desenvolver suas habilidades e alcançar seus sonhos.