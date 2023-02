Mais de 200 espécies de flores e plantas compõem o catálogo da exposição - Divulgação/Prefeitura de Araruama

Publicado 06/02/2023 08:13 | Atualizado 06/02/2023 08:24

Araruama - Entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ocorre em Araruama a tradicional Exposição “Flores de Holambra”, que promete encantar os visitantes com mais de 200 espécies de flores e plantas. Dentre elas, rosas, orquídeas, suculentas, bonsai, girassóis e até plantas carnívoras. O evento faz parte da programação de aniversário do município e acontece no Centro de Convenções da Praça Menino João Hélio, das 8h às 22h. A entrada é gratuita.