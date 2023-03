Diversos exames poderão ser realizados no novo espaço de saúde, dentre eles: omografia computadorizada, Raio X, biópsia de mama, ecocardiograma, eletroencefalograma, eco doppler e holter - Divulgação/PMA

Diversos exames poderão ser realizados no novo espaço de saúde, dentre eles: omografia computadorizada, Raio X, biópsia de mama, ecocardiograma, eletroencefalograma, eco doppler e holter Divulgação/PMA

Publicado 01/03/2023 08:25 | Atualizado 01/03/2023 15:09

Araruama - Foi inaugurado em Araruama, nesta terça-feira (28), o Centro de Imagem Municipal mais moderno e avançado de toda a região, que promete se tornar referência em atendimento. A unidade conta com equipamentos de última geração e uma equipe de 20 profissionais — entre técnicos de enfermagem e de radiologia — para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no município.

No Centro de Imagem Municipal Salim Romanos será possível realizar os seguintes exames: Biópsia de mama; Densitometria óssea; Ecocardiograma; Eletroencefalograma; Eletroneuromiografia; Eco Doppler; Holter; Mamografia; Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA); Raio X; Teste ergométrico; Tomografia computadorizada e Ultrassom.

Para ser atendido, o paciente deve estar em posse do pedidos de exame, devidamente autorizado pela Central de Exames da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama. O Centro de Imagem fica localizado na Rua Bento José Martins, no Centro, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A prefeita do município, Livia de Chiquinho, discursou sobre os deveres de um gestor em relação à população: “Um governante, um gestor só é bom quando ele tem respeito à sua população. Se eu estou aqui hoje é porque o povo me elegeu e é por isso que eu trabalho incansavelmente para ter todas essas realizações, para que o povo possa ter o que há de melhor, seja na saúde ou em qualquer pasta de governo”.

Ela informou, ainda, que muitos dos exames que serão disponibilizados no novo espaço de saúde são de responsabilidade do Estado, e os munícipes precisavam com frequência aguardar nas filas estaduais por vagas para a realização dos procedimentos.

A entrega do Centro de Imagem irá suprir essa demanda da população, facilitando o acesso dos moradores aos exames e agilizando o diagnóstico de doenças.