Publicado 28/02/2023 16:38

Um dos destaques da coluna vem de Arraial do Cabo. É que nesta segunda-feira (27), o prefeito Marcelo Magno (PL) anunciou, através de um vídeo, que o município retomou a obra da Praça da Cabocla. A obra estava parada havia oito anos, mesmo com grande parte dela paga, por conta da "falta de responsabilidade e comprometimento de gestões passadas". O espaço, que, conforme o chefe do executivo, "terá uma das melhores vistas da cidade, será acessível, com espaço para as crianças e vai homenagear Fabinho Sorriso, notável morador da cidade, que faleceu vítima da Covid-19. O anúncio do prefeito foi feito ao lado da secretária de Obras cabista, Talita Sternberg.



REUNIÃO COM LÍDER DE GOVERNO



Ainda falando sobre Marcelo Magno, o prefeito cabista se reuniu, também nesta segunda (27), com o líder do governo na Câmara, Ayron Freixo (REP). O objetivo era discutir pautas importantes que serão abordadas ao longo do ano no Legislativo. Entre os assuntos da reunião, estavam projetos para os distritos com foco no recapeamento e construção de calçadas. A ação é uma demanda antiga que visa dar mais segurança e conforto aos moradores.