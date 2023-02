Na carga apreendida, foram encontrados pinos de cocaína, buchas de maconha e dinheiro em espécie - Divulgação/PM

Araruama - Na madrugada deste domingo (26), um homem foi preso com drogas no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Vendas, após denúncia.



Durante um patrulhamento, os agentes da Polícia Militar receberam informações sobre o homem, que estaria vendendo entorpecentes no local. O acusado foi abordado com cinco pinos de cocaína e, ao ser questionado, informou fazer parte do tráfico da localidade e indicou onde estava o restante da carga.



Ao todo, foram apreendidos mais 48 pinos de pó, 17 buchas de maconha e R$168 em espécie, armazenados embaixo do hall de entrada e no apartamento onde o acusado morava. Ele foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuado e preso.

