Acusada carregava sacola com 49 pedras de crack e 22 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 27/02/2023 06:04 | Atualizado 27/02/2023 06:15

Araruama - Uma adolescente foi apreendida com drogas, na manhã do último sábado (25), no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama. Agentes da Polícia Militar realizavam um patrulhamento pela Rua Vagner Maria, no momento em que notaram a acusada carregando uma sacola. Ela tentou se desfazer do material, mas acabou sendo abordada.



De acordo com a ocorrência, ao ser indagada, a jovem confessou fazer parte do tráfico da localidade, na função de vapor. Na sacola, foram encontradas 49 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e R$10 em espécie.



A menor foi encaminhada para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuada e apreendida por crime análogo ao tráfico de drogas.

