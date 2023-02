"Nossa ideia sempre foi promover e oferecer atividades de entretenimento à população e aos visitantes com muita alegria, segurança e tranquilidade", destacou a prefeita do município. - Tamirys Mello / Marcelo Figueiredo

Publicado 22/02/2023 06:12 | Atualizado 22/02/2023 06:13

Araruama - Pular e brincar o Carnaval com uma programação bem eclética e, mais ainda, com muita segurança, são os principais destaques da festa de Momo no município de Araruama, na Região dos Lagos, resgatada com sucesso após a pandemia.

Foliões de todas as idades, com muita alegria e irreverência, elogiaram as atrações no primeiro distrito e nos diversos pontos espalhados de Araruama. As matinês com Bailinhos de Carnaval aconteceram na Praça Menino João Hélio e nos distritos de Praia Seca, Iguabinha e São Vicente. Artistas locais, como Alan Quintanilha, Thauan Alves e Paula Azevedo marcaram presença.

A estimativa é de que só no Bloco das Piranhas, considerado o maior do interior do Estado, mais de 150 mil pessoas ocuparam as ruas do Centro para curtir um dos desfiles mais tradicionais da cidade. “O bloco completou 42 anos de tradição, com uma festa linda, muita animação e sem nenhum registro de problema, depois de três anos de paralisação por causa da pandemia. Só tenho que agradecer o apoio da Prefeitura, da Guarda Municipal e da Polícia Militar”, disse o presidente da agremiação, Eduardo Valladares.

Os trios elétricos percorreram as praias e embalaram o público com marchinhas e músicas baianas que marcaram outros carnavais. Na Cidade das Crianças, não faltou animação com a magia dos personagens infantis e a pintura artística na garotada. Na Praça de Eventos da Pontinha, vários shows e DJ’s levantaram os foliões.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, Dani Braz, afirmou que o resgate do carnaval de rua fomenta a economia local. “Os foliões aguardavam ansiosamente pelo retorno dessa festividade, que impacta positivamente diversos setores, como o turismo. Montamos uma programação totalmente voltada para a família, sempre pensando na segurança e no bem-estar dos munícipes e visitantes”, ressaltou a secretária.

De acordo com a secretária municipal de Segurança e Ordem Pública, Flávia Corrêa, mais de 250 agentes estavam nas ruas dando suporte por dia, sendo 80 da Guarda Civil e 170 de apoio. “Por determinação da prefeita, toda a logística foi pensada de forma integrada para dar total segurança aos foliões e, graças a Deus, não tivemos ocorrências”, assegurou a secretária.

O patrulhamento ostensivo também estava sendo feito pelos policiais militares da 3ª CIA do 25° BPM. Segundo o comandante do 25º Batalhão, o Tenente Coronel Leonardo Oliveira, o serviço de segurança integrado busca rapidez e eficiência frente as demandas. Diariamente, a PM reforçou o efetivo com mais 28 agentes, totalizando 58 policiais militares por dia no município.

“Não se faz Carnaval sem um projeto estratégico de segurança. Em Araruama, já é tradicional e atrai as famílias que buscam momentos agradáveis. Nossa ideia sempre foi promover e oferecer atividades de entretenimento à população e aos visitantes com muita alegria, segurança e tranquilidade”, destacou a prefeita Livia de Chiquinho.

Outros blocos, como Boca no Litro, Empurra que Vai, Acadêmicos do Areal, Manchaça e Cacique de Araruama arrastaram os foliões para as ruas, com muita descontração, respeito e samba no pé. Sem falar no Bloco da Terceira Idade, que vestiu a fantasia e mostrou muita disposição.

As equipes da Saúde Acolhedora estiveram de prontidão nos cinco dias de festa, em todos os distritos, garantindo o atendimento médico aos foliões.