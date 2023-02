Oficinas fazem parte do projeto Saúde Acolhedora - Divulgação/Saúde Acolhedora Prefeitura de Araruama

Publicado 17/02/2023 13:31 | Atualizado 17/02/2023 13:44

Araruama - A Superintendência de Enfermagem, com o objetivo de humanizar ainda mais o atendimento na Atenção Básica da Saúde de Araruama, tem realizado oficinas para atualização e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos profissionais da área. A iniciativa faz parte do projeto Saúde Acolhedora, que promove a importância de um olhar cuidadoso no tratamento ao paciente.

O primeiro encontro com os profissionais da UPA 24 Horas e do Posto de Assistência Médica (PAM) foi realizado nesta segunda-feira (13), cobrindo os temas punção venosa e coleta de sangue. A segunda ação reuniu as equipes do Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho (São Vicente) e da Policlínica da Boa Perna e abordou o tópico eletrocardiograma.