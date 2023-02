O município conta agora com um efetivo de 255 agentes - Divulgação/PMA

O município conta agora com um efetivo de 255 agentesDivulgação/PMA

Publicado 15/02/2023 06:29

Araruama - Ocorreu nesta terça-feira (14), no Teatro Municipal, a formatura de 29 novos agentes que irão compôr a Guarda Civil do município araruamense. A cerimônia foi realizada pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, e reuniu autoridades do poder público, bem como os familiares dos formandos.

Os novos agentes fazem parte da segunda turma do Concurso Público de 2019 e agora integram uma equipe de 255 guardas civis efetivos, com a missão de zelar pelo bem dos cidadãos e do patrimônio público municipal.