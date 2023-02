Criminoso foi preso no último sábado (11), em cumprimento a um mandado de prisão - Divulgação

Publicado 13/02/2023 00:00 | Atualizado 13/02/2023 15:16

Um homem foi preso no último sábado (11), em Araruama, em cumprimento a um mandado de prisão por estupro de vulnerável qualificado pelo resultado de morte.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima — uma recém-nascida de apenas 27 dias de vida — é a própria filha do criminoso, identificado como J.P.D.S.R. Ainda segundo as investigações, o crime ocorreu enquanto a bebê dormia com o pai, na noite de quinta-feira (9) para sexta (10).

O corpo da criança foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que constatou a morte em função de uma penetração ocorrida nas partes íntimas, o que causou grande laceração no “frágil corpo”. Em depoimento, o acusado disse que a criança teria se sentido mal durante a noite e ele tentou acalmá-la mas, durante a manhã, foi encontrada morta.

O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará em custódia à disposição da Justiça.