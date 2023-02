Programação inclui shows, blocos de rua e matinê - Divulgação/PMA

Programação inclui shows, blocos de rua e matinêDivulgação/PMA

Publicado 13/02/2023 00:00 | Atualizado 13/02/2023 16:33

Araruama - A Prefeitura de Araruama preparou uma programação especial de Carnaval que promete agradar foliões de todos os gostos e idades. As festividades são totalmente gratuitas e acontecem de sexta (18) a terça-feira (21) e contará com bloquinhos de rua, shows e matinê.

Confira a agenda:

PRAÇA DE EVENTOS DA PONTINHA

SÁBADO (18)

21h - Baile de Carnaval com DJ

DOMINGO (19)

19h - Bloco Acadêmicos do Areal

20h - Bloco Manchaça

21h - Bloco Cacique de Araruama

21h - Baile de Carnaval com DJ

23h - Paula Azevedo

SEGUNDA-FEIRA (20)

16h – Bloco das Piranhas

21h – Baile de Carnaval com DJ

23h - Thayan Alves

TERÇA-FEIRA (21)

21h – Baile de Carnaval com DJ

23h – Banda Abre Alas

Haverá também programação especial para as crianças, ocorrendo em vários pontos do município, a partir de sexta (18) até terça-feira (21), sempre no horário de 18h às 0h.

MATINÊ BAILINHO DE CARNAVAL

PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO

De sexta à terça, das 18h às 0h

CIDADE DAS CRIANÇAS (Rua Ataulfo Alves, S/N, Outeiro)

De sábado a terça, das 18h às 0h

PRAIA SECA (Calçadão Cultural)

De sábado a terça, das 18h às 0h

PRAÇA DE SÃO VICENTE

De sábado a terça, das 18h às 0h

IGUABINHA (Praça dos Cisnes)

De sábado a terça, das 18h às 0h