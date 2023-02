Crianças atendidas pela "Casa Creche" Vila Capri - Divulgação/PMA

Publicado 08/02/2023 16:28 | Atualizado 08/02/2023 16:39

Araruama - Foi inaugurada pela Prefeita Livia de Chiquinho (PP), na manhã desta quarta-feira (8), mais uma unidade da “Casa Creche” em Araruama. A iniciativa transforma as casas de professores em creches equipadas para atender as crianças de diversos bairros, mantendo o mesmo padrão de outras unidades do município — incluindo material escolar completo e área de recreação — e possibilitando outra forma de geração de renda para os profissionais da Educação.

Dessa vez, o bairro contemplado foi Vila Capri. Nas redes sociais, a prefeita anunciou que outras unidades já estão sendo preparadas e devem ser inauguradas ainda no mês de fevereiro, ampliando a oferta de vagas na cidade.