Localizado no distrito de São Vicente de Paula, o hospital serve de exemplo para toda a região - Divulgação/PMA

Publicado 07/02/2023 18:12 | Atualizado 07/02/2023 18:21

Inaugurado em 2020 pela prefeita Livia de Chiquinho, o Hospital Municipal de Olhos de Araruama Dr. Rubens Vasconcelos Lessa é referência no atendimento oftalmológico na Região dos Lagos. Localizada no distrito de São Vicente de Paula, a unidade foi responsável pela realização de mais de 12 mil consultas e 22 mil procedimentos, entre exames e cirurgias, no ano de 2022. Somente em cirurgias de catarata, por exemplo — responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo — foram contemplados 1549 pacientes.

Diversos procedimentos são oferecidos pela unidade hospitalar, dentre eles: biomicroscopia de fundo de olho, tonometria, retinografia fluorescente e colorida binocular, topografia computadorizada de córnea e injeção intravítrea.

Para ser atendido no hospital, é obrigatório que o paciente possua encaminhamento médico ambulatorial para Oftalmologia e apresente o cartão do SUS e comprovante de residência nominal. O agendamento é feito pessoalmente na Central de Exames, localizada na Secretaria de Saúde (ao lado da UPA 24 Horas).

“O Hospital dos Olhos é uma grande avanço na saúde pública de Araruama, oferecendo mais conforto e maior comodidade aos pacientes, que antes precisavam se deslocar para Niterói e Rio para realizarem o tratamento. Equipamentos de última geração e profissionais capacitados para melhor atender a nossa população”, explicou a prefeita Livia de Chiquinho.

Confira o quantitativo dos serviços prestados somente no ano passado:

Consultas gerais: 9.938

Exames: 19.876

Consulta de retina: 869

Exames: 1.736

Consulta de córnea: 430

Exames: 860

Consulta de glaucoma: 968

Exames: 1.936

Cirurgia de catarata: 1.549

Exames: 3.098

Injeção intravítrea: 455

Exames: 910

Cirurgia de pterígio:181

Cirurgia de calázio: 6

Implante secundário lente intra ocular: 11

Explante lente intra ocular: 1

Capsulotomia a Yag Laser: 484