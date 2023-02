O projeto conta com uma área de 10 mil metros quadrados e loja para que os moradores possam gerar renda comercializando os produtos que produzirem - Divulgação/PMA

Publicado 06/02/2023 00:00 | Atualizado 06/02/2023 22:31

Araruama - Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (6), aniversário de 164 anos da emancipação político-administrativa de Araruama, o Sítio Nova Vida Nelsina de Jesus Oliveira Ribeiro, projeto social com potencial para transformar a história do município através da ressocialização de pessoas em situação de rua.

O sítio foi criado com o intuito de acolher as pessoas que se encontram em situação de rua e reintegrá-las à sociedade, oferecendo oportunidades para que se capacitem, gerem renda e conquistem autonomia. Para isso, o local conta com uma área de 10 mil metros quadrados e dois dormitórios divididos por gênero, com capacidade para 16 homens e 16 mulheres, além de 4 suítes familiares. Na área externa do espaço, foram construídos galinheiro, minhocário, horta e estufa.

Os moradores serão amparados por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos e terão acesso à aulas de Educação Física, Pilates e Voz & Violão. Além disso, irão participar de oficinas e cursos profissionalizantes, como Artesanato e Agricultura, e poderão comercializar tudo o que for produzido — hortaliças, adubo orgânico, ovos caipira — na loja construída no local, que ficará aberta ao público de segunda à sábado.

Essa iniciativa viabiliza que as pessoas em situação de rua tenham uma chance de recomeçar, e fornece as ferramentas necessárias para que possam conquistar, de fato, uma nova vida. O projeto promete servir de modelo e inspiração não somente para a Região dos Lagos, mas para todo o país.

Em seu discurso, a Prefeita Livia de Chiquinho destacou: “É mais um projeto inovador do nosso governo, que vai mudar de fato a vida das pessoas que não tem um lar e vivem em vulnerabilidade social. Ao invés de moeda social vamos dar condições de trabalho para essas pessoas. Isso que é geração de trabalho e renda, dando oportunidades”.

“Minha mãe saiu de uma terra produtora e está voltando para um sítio onde essas pessoas terão suas vidas resgatados. Esse momento só existe porque minha mãe foi responsável por me inserir na política de Araruama”, disse o ex-prefeito Chiquinho da Educação, filho de Nelsina Jesus de Oliveira Ribeiro, homenageada com o nome do sítio.

O secretário de estado de Infraestrutura e Cidade, Uruan Andrade, esteve presente na cerimônia, representando o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro. “É um projeto fantástico de ressocialização e de grande importância para todo o Estado. Parabenizo essa prefeita guerreira, que luta pelo dia a dia do seu povo”, afirmou.

“Uma vida não tem preço. Aqui em Araruama a vida importa e com certeza essas pessoas vão sair daqui para uma nova vida”, destacou a secretária municipal de Política Social, Trabalho e Habitação, Kátia Gonçalves.

O Sítio Nova Vida fica localizado na Estrada de São Vicente, RJ 138 - Km 8, bairro Banqueiros.