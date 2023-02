Cerimônia irá premiar os professores que mais tiveram alunos aprovados - Divulgação/PMA

Cerimônia irá premiar os professores que mais tiveram alunos aprovadosDivulgação/PMA

Publicado 07/02/2023 17:09 | Atualizado 07/02/2023 17:25

Araruama - Na próxima quinta-feira (9) ocorre a entrega do “Prêmio Professor Regente Escola Bilíngue”. A cerimônia será realizada no Teatro Municipal de Araruama, às 18h30, e irá premiar os 10 professores que mais tiveram alunos aprovados para a escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral, como resultado do processo seletivo, reconhecendo seu empenho e dedicação e a importância da atuação do professor na formação do aluno.

Além dos professores, também serão homenageados os estudantes que passaram no processo seletivo e as 10 escolas que obtiveram o maior número de alunos aprovados.